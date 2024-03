Pólo de Saúde de Coruche inaugura exposição dedicada à Saúde Oral

Exposição no Pólo de Saúde de Coruche contempla 15 pósteres de sorrisos e cinco com informação sobre Saúde Oral.

A Equipa de Saúde Oral e Escolar do Pólo de Saúde de Coruche da Unidade Local de Saúde da Lezíria, em parceria com a Câmara Municipal de Coruche, inauguraram, no Dia Mundial da Saúde Oral, 20 de Março, uma exposição intitulada “Sorriso bonito, Sorriso Saudável”. A mostra, que estará patente nas Piscinas Municipais de Coruche até ao dia 10 de Abril, retrata alguns dos sorrisos dos alunos da comunidade escolar de Coruche, dos bombeiros municipais e de funcionários da unidade de saúde.

Tiago Ferreira, enfermeiro da UCC-Ponte para a Saúde, que integrou a Comissão Organizadora em conjunto com Nazaré Gonçalves, higienista oral da Unidade de Saúde Pública Lezíria, conta que o principal objectivo é “reforçar a importância da Saúde Oral e de como um sorriso bonito e cuidado é importante para aparência e para a saúde de todos os indivíduos”.

A exposição contempla 15 pósteres de sorrisos e cinco com informação sobre Saúde Oral. Além da mostra são disponibilizadas informações e dicas para uma higiene oral cuidada, que é fundamental para ter uma boca saudável, logo um corpo com mais saúde e boa disposição.