Preservação de espaços florestais e combate a incêndios é preocupação no Sardoal

Carlos Duarte, vereador na Câmara do Sardoal, trouxe para cima da mesa preocupações relacionadas com a manutenção de espaços rurais e florestais e com a gestão de combustível no combate a incêndios. O autarca alertou para o início da fase de crescimento da vegetação e que é importante manter limpos terrenos em áreas propensas a incêndios. A freguesia de Alcaravela e Santiago de Montalegre são consideradas duas das freguesias do concelho com maior risco de incêndio. “As implicações de não existirem acções de gestão de combustível podem ser catastróficas. Sabemos que existem custos inerentes à manutenção dos espaços rurais e florestais e ao combate de incêndios mas os custos são muitos piores quando realmente os incêndios acontecem” alerta o vereador.

Miguel Borges esclarece que os trabalhos de limpeza e manutenção começaram há cerca de duas semanas e que o objectivo é ter as aldeias e a população seguras. Em aldeias identificadas como zonas de risco, existem faixas de gestão de combustível ao seu redor, num raio de 100 metros, sendo metade em casas isoladas. No entanto, a preocupação principal do autarca prende-se com os incêndios que se expandem para o concelho, provenientes de outras regiões. “Existem incêndios de várias naturezas. Mão criminosa, alguns por descuidos ou frutos de trabalhos normais, mas o problema é quando os incêndios vêm de fora do concelho e já chegam cá com dimensões consideráveis”, disse. “Os processos de limpeza estão concluídos e a gestão de combustível está a ser tida em conta, conforme planeado”, acrescentou, sublinhando o trabalho exemplar que tem sido desenvolvido nessa área.