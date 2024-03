Sistema favorece os agressores de violência doméstica e não as vítimas

A violência doméstica continua a ser o crime mais denunciado e o que mais mata em Portugal. E as vítimas continuam a ser, tanto no país como na região ribatejana, e na esmagadora maioria das vezes, mulheres. De acordo com os últimos dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), nos últimos três anos 81,1% das vítimas eram do sexo feminino tendo a maioria das que foram apoiadas entre 36 e 45 anos. Será que a explicação está na educação? Será que só vale a pena denunciar quando a violência se torna física? Será que neste país as vítimas de violência doméstica são protegidas pelo sistema? Estas foram algumas das questões a que Marta Godinho, técnica da APAV de Santarém, deu resposta no debate online organizado em parceria com o município de Azambuja “Vamos falar sobre violência de género?”, a propósito do Dia Internacional da Mulher que se assinala a 8 de Março.

Na opinião da técnica da APAV, o sistema de protecção continua a ser uma “pedra no sapato das vítimas” uma vez que “quando há situações de violência doméstica quem sai de casa é a vítima e não o agressor”. Além disso, referiu, embora a vítima possa pedir o estatuto a que tem direito, que por norma apressa a atribuição de um advogado, “a quem é atribuído automaticamente um é ao agressor”.

“O sistema não está feito para as vítimas, infelizmente. Ainda temos muito a trabalhar em termos de protecção”, afirmou, sublinhando que a protecção para as vítimas é dada pelo tribunal o que significa que a vítima tem de se sujeitar ao tempo que a justiça leva a decretar medidas de coacção ao agressor. Como exemplo, Marta Godinho mencionou o recente caso de violência doméstica ocorrido no concelho de Benavente explicando que a vítima teve de ficar refugiada em casa dos pais até o agressor ser ouvido em tribunal e este lhe decretar a medida de coacção.

Quanto às casas abrigo para este tipo de vítimas a técnica clarifica que não são para todo e qualquer caso, mas para aqueles em que, após avaliação, o risco é considerado “extremo” e nos casos em que a pessoa agredida quer deixar a casa que partilha com o agressor - ou que este conhece - e não tem para onde ir. Existem ainda outras condicionantes como a não aceitação de filhos rapazes das vítimas que tenham idade acima dos 15 anos.

Marta Godinho vincou que a violência não é apenas agressão física e a APAV já apoiou casos em que o agressor exercia violência psicológica sobre a vítima e foi condenado. “A violência doméstica é muito mais do que violência física. É claro que a violência física traz provas” que são mais facilmente validadas em tribunal. Quando essas evidências não existem torna mais difícil todo o processo, o que, considerou, é “ingrato”.

Criança que vive em ambiente de violência tende a normalizá-la

Outro dos temas abordados foi a violência no namoro e como o ciúme, muitas vezes entendido como algo “lisonjeador” vindo de um parceiro aparentemente inseguro, deve ser entendido como uma bandeira vermelha que esconde uma vontade de controlar o parceiro. Outro sinal que não deve ser ignorado é o excesso de confiança que parece ser comum a muitas relações actuais entre os jovens e que engloba a partilha de códigos de desbloqueio dos telemóveis e acesso a palavras-passe das redes sociais e que pode ser um facilitador para discussões e comportamentos agressivos.

Marta Godinho destacou ainda a importância de educar para o relacionamento positivo, o que deve acontecer a partir do pré-escolar, e da importância de ouvir as crianças e jovens e de lhes ensinar a relevância do consentimento e de se saber lidar com a frustração quando se recebe um ‘não’. “Há comportamentos que são aprendidos em contexto familiar. Se uma criança vive num ambiente em que é normal o pai chamar nomes à mãe ou vice-versa vai normalizar a situação”, disse, concluindo que se estas situações forem evitadas ou trabalhadas desde início se pode evitar que aquela criança seja no futuro uma possível vítima ou agressor.