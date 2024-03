Utentes de Azambuja beneficiaram de mais de sete mil consultas com o Bata Branca

Com o projecto Bata Branca, implementado em Junho de 2023 no Centro de Saúde de Azambuja, foram realizadas até 29 Fevereiro deste ano um total de 7.467 consultas a utentes do concelho de Azambuja. Foram ainda feitas 911 referenciações hospitalares e emitidos 641 certificados, refere o município de Azambuja em comunicado, sublinhando que apesar de “não ser a solução para o problema da falta de médicos” este programa é “uma boa medida” que garante cuidados de saúde à população. Este volume de atendimentos, de Junho de 2023 a Fevereiro de 2024, representa um investimento de 41.515 euros por parte da Câmara de Azambuja enquanto entidade parceira do projecto no complemento à remuneração dos profissionais de saúde envolvidos.

O Bata Branca, recorde-se, nasceu de um acordo de colaboração celebrado entre a Cerci-Flor da Vida de Azambuja, a Administração Central do Sistema de Saúde e o município de Azambuja, com o objectivo de permitir o acesso a consultas de clínica geral a todos os munícipes inscritos nas unidades de saúde daquele concelho sem médico de família atribuído. Além de decorrerem no Centro de Saúde de Azambuja, as consultas foram alargadas ao posto médico de Aveiras de Cima e em formato de teleconsulta para utentes em situação de dependência no domicílio e impedidos de se deslocarem.

O programa, que vai continuar pelo menos até Dezembro de 2024, iniciou-se com o atendimento por oito médicos e uma enfermeira, contando actualmente com a adesão de 12 médicos e uma enfermeira.