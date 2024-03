Viagens gratuitas para jovens estudantes no Médio Tejo

O “Meio Jovem” é um passe de rede gratuito para jovens estudantes no Médio Tejo e vai ficar disponível a partir de 1 de Abril, permitindo que os jovens estudantes viajem gratuitamente em toda a rede nos serviços Meio. O passe de rede gratuito jovem estudante do Médio Tejo destina-se a todos os estudantes, dos 4 aos 23 anos, que se enquadrem nas condições da Portaria Nº 7-A/2024 de 5 de Janeiro 2024, sendo que dos 4 aos 18 anos não é necessário fazer prova de inscrição na unidade de ensino. Dos 19 aos 23 anos, além do cartão de identificação e de outros dados, têm de fazer prova que são estudantes. Os estudantes não precisam de substituir o seu passe actual, mas deverão fazer a validação do seu passe a bordo, em todas as viagens.

Os serviços de transporte que estão abrangidos pelo passe “Meio Jovem” são os serviços de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Inclui também o serviço de transporte público urbano da cidade de Abrantes (TUA) e o serviço aBUSa, bem como, o serviço de transporte público urbano da cidade de Tomar – TUTomar e o serviço de transporte público urbano nas cidades de Fátima e Ourém – TUFO.