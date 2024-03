Sessão comemorativa, aberta ao público, decorre na quinta-feira, 28 de Março, no edifício do tribunal.

70 anos do Palácio da Justiça de Santarém assinalados com sessão comemorativa

O conselho de gestão do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém vai assinalar o 70º aniversário do Palácio da Justiça I de Santarém, na quinta-feira, 28 de Março, pelas 10h00, no edifício do tribunal, com uma sessão comemorativa.

O evento, aberto ao público em geral, vai contar com um momento musical a cargo do Conservatório de Música de Santarém e um painel de convidados que abordará temas relacionados com o tribunal, a cidade e as vivências judiciárias da Comarca de Santarém.