Grande adesão aos transportes gratuitos em Torres Novas está a deixar passageiros em terra

A 1 de Janeiro deste ano a rede de Transportes Urbanos Torrejanos (TUT) passou a ser gratuita com o objectivo não só de aliviar os orçamentos das famílias como de fomentar a utilização do transporte público rodoviário. E, neste âmbito, a medida não podia ter surtido melhor efeito já que, em algumas zonas do concelho, os autocarros ficam lotados deixando passageiros apeados. É o que tem acontecido frequentemente nas Lapas nos horários de maior afluência, alertou a munícipe Sónia Onório na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas.

“Hoje verificou-se, mais uma vez, que as pessoas das Lapas ficam a pé. O autocarro fica cheio no Bairro e quando chega às Lapas o motorista diz que só entram três ou quatro. Hoje ficaram mais de 10 pessoas a pé. Pessoas que vão para a escola, para o trabalho, ficou tudo a pé”, disse, explicando que tem ido com a filha às 07h30 para a paragem para apanhar o autocarro das 08h00 com receio de ficar sem transporte.

Ressalvando que a gratuitidade foi uma boa medida do município, Sónia Onório relatou que está a ser prejudicial para aqueles que realmente precisam daquele meio de transporte e já o utilizavam antes, uma vez que tem sido significativa a adesão de novos passageiros. “As pessoas que normalmente usavam o transporte ficam a pé”, vincou, pedindo que seja aumentada a oferta nos horários das 08h00 e 17h00, os que têm maior afluência de passageiros.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, em resposta à munícipe, mostrou-se satisfeito com o aumento na adesão à rede de transportes municipal desde que foi implementada a gratuitidade, mas reconheceu que agora há um problema para resolver. “Ainda bem que as pessoas estão a aderir, mesmo as que nunca aderiram. Temos que resolver [o problema] com urgência porque há pessoas a ficar prejudicadas no seu dia-a-dia”, disse.

O vereador Joaquim Cabral, que tem a responsabilidade dos TUT, confirmou que há mais reclamações e acrescentou que está a ser analisada uma alternativa para os alunos do 5º ao 12º ano que frequentam o ensino público passarem a ser transportados, gratuitamente, nos autocarros de empresas que servem o Médio Tejo e que muitas vezes passam com muitos lugares vazios em Torres Novas.