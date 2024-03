Paula Rocha vive com os filhos em garagem e foi excluída de concurso para casas sociais de VFX

A viver há quase três meses, com os dois filhos, um deles menor de idade, numa garagem em Castanheira do Ribatejo, Paula Rocha viu a candidatura que apresentou ao concurso público para atribuição de habitação social da Câmara de Vila Franca de Xira ser excluída por falta de uma assinatura. Desesperada, a mulher de 47 anos tentou emendar a situação, mas quando foi alertada já não havia nada a fazer.

“Só soube disto quando saíram os resultados do concurso. Nunca me contactaram, enviaram carta ou email, nada. Ainda reclamei, mas nada feito”, diz a O MIRANTE, lamentando que, tendo em conta a situação em que se encontra a viver com os dois filhos e que é do conhecimento da autarquia, os serviços não a tenham tentado alertar para algo que seria tão simples de resolver. Esta foi a quarta vez que Paula Rocha se candidatou ao concurso e, mais uma vez, sem sucesso.

Ao último concurso candidataram-se 400 pessoas às nove casas disponíveis sendo que a poucos dias da abertura do concurso apenas cinco candidaturas tinham os processos devidamente instruídos, no entender dos técnicos que analisaram os processos. Um panorama que levou o município a prolongar em 20 dias o prazo concursal. O concurso terminou em Fevereiro. O nosso jornal questionou o município acerca do motivo de exclusão da candidatura de Paula Rocha mas não obtivemos resposta até ao fecho desta edição.

Foi depois de ter sido obrigada a deixar o apartamento onde vivia por falta de condições de segurança que, recorde-se, Paula Rocha se mudou com os dois filhos para uma das garagens da Rua Sacadura Cabral. A Segurança Social validou as condições da garagem e pagou a caução, no valor de 250 euros. A renda tem sido suportada pela inquilina que embora tenha tentado assemelhar aquela divisão única e sem janelas a um lar, vive angustiada por não conseguir dar melhores condições aos filhos. “Não andam bem. O mais novo chora e diz que tem saudades de casa porque isto para ele, nem para alguém, não é uma casa. Era para ser provisório, mas agora não sei quando sairemos daqui”, diz.