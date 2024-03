Acidente provoca 13 feridos ligeiros e corta A13 entre Salvaterra de Magos e Almeirim

Um acidente com quatro veículos na Autoestrada 13 (A13) provocou esta tarde, 28 de Março, 13 feridos ligeiros, obrigando ao corte da via no sentido sul/norte, entre Salvaterra de Magos e Almeirim. Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 14:38 e na sequência da colisão três pessoas ficaram encarceradas.

O acidente provocou o corte do trânsito no sentido sul/norte da A13, entre Salvaterra de Magos e Almeirim, sendo que o trânsito está a ser desviado para o nó de Salvaterra de Magos. No local estão 48 operacionais dos bombeiros, GNR e Proteção Civil, com o apoio de 20 viaturas, de acordo com a mesma fonte.