Munícipes de VFX não querem habitação municipal na Quinta da Coutada

A consulta pública visando a alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, na cidade de Vila Franca de Xira, resultou em 350 participações de membros da comunidade a dizerem não ao projecto. Esta sexta alteração proposta pela Câmara de Vila Franca de Xira, recorde-se, visava adaptar o loteamento substituindo as 21 moradias inicialmente previstas por cinco prédios de 2 e 3 pisos com um total de 105 apartamentos, destinados em grande parte a promover habitação a custos controlados para a população jovem e mais carenciada do concelho. Agora, boa parte da comunidade disse não concordar com a ideia. Após a consulta pública a decisão final da alteração terá ainda de ir a reunião de câmara para aprovação.