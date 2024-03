Filipe Almeirante foi o nome escolhido pela Câmara de Santarém para assumir a direcção técnica do aeródromo da cidade, onde o município quer criar um grande centro de protecção civil com mais meios aéreos.

Aeródromo de Santarém com nova direcção e melhorias nas instalações

O aeródromo de Santarém, tutelado pelo município, tem um novo director técnico, Filipe Almeirante, que substituiu nas funções Rui Alves, cujo contrato cessou. A nomeação do novo director técnico, que é quadro dos Bombeiros Sapadores de Santarém, foi devidamente validada pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), assim como a do subdirector, que também integra a corporação de bombeiros municipal.

Essas informações foram divulgadas pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, na última reunião do executivo, após questões colocadas pelo vereador do Chega, Pedro Frazão. O líder da edilidade garantiu ainda que o aeródromo, situado nas Ómnias, nos arredores da cidade, tem licenciamento provisório da ANAC, como tem sucedido ao longo dos anos.

Ricardo Gonçalves referiu ainda que nos últimos tempos têm sido efectuadas melhorias no aeródromo, para cumprir exigências da ANAC. O objectivo, segundo o autarca, é criar ali um grande centro de protecção civil e ter mais meios aéreos, sem descurar as outras vertentes, como a de recreio e de apoio à actividade agrícola. Até ao Verão deve ser feita a remodelação de parte da pista, com alcatroamento da zona mais necessitada.