Ex-autarca vive no Hospital de Santarém

Fernando Rodrigues, ex-autarca de Santarém, também conhecido por 'Salamanca', sofreu um AVC e está há cerca de três meses a viver no Hospital Distrital de Santarém uma vez que a sua casa não tem condições e não existe uma vaga num lar compatível com os seus rendimentos

Foi há três meses e, desde então, o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Iria da Ribeira foi recuperando graças às sessões de fisioterapia que têm feito milagres. Já pode ter alta, mas a sua casa, onde vivia sozinho, não tem condições para receber uma pessoa com mobilidade condicionada e também não encontra vaga num lar compatível com a sua reforma. Enquanto não surge uma solução continua numa enfermaria do hospital, onde diz ser muito bem tratado.

Foi autarca de freguesia durante 45 anos, presidente de junta durante dez anos, tem o nome numa rua e hoje constitui um bom exemplo da dificuldade de resposta do sistema a pessoas que necessitam de cuidados continuados e de reabilitação e não têm suporte familiar nem habitação adequada à sua condição. Fernando Mendonça Rodrigues, também conhecido por ‘Salamanca’, foi presidente da Junta de Santa Iria da Ribeira até 2013 quando se deu a fusão de freguesias da cidade de Santarém. Depois disso ainda teve assento como vogal no executivo da União de Freguesias da Cidade de Santarém até 2021. Em 23 de Dezembro de 2023 foi internado no Hospital Distrital de Santarém (HDS) vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) que lhe adormeceu o lado esquerdo do corpo. Homem de antes quebrar que torcer resistiu à doença súbita e empenhou-se na recuperação. Sem vaga numa unidade de cuidados continuados permaneceu no HDS e as sessões de fisioterapia ali realizadas têm dado excelentes resultados. Já anda pelo seu pé, embora com algum cuidado, e fala de forma pausada mas perfeitamente perceptível.