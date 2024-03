Igualdade conquista-se com empatia 

Conceição Zagalo (ao centro) com os netos, Ana Isabel dos Santos (à esquerda), uma das escritoras do livro “Mulheres Incomuns” e Vera Cunha, moderadora da conversa e uma das fundadoras da iniciativa Mulheres Incomuns

O livro “Mulheres Incomuns” conta a história de vida de doze mulheres que fazem a diferença em Portugal nas mais diversas áreas, nomeadamente em grandes organizações e empresas, na economia social, jornalismo, investigação, política e academia. As histórias retratadas pretendem “inspirar quem as lê a acreditar num futuro mais equitativo”, onde todas as mulheres possam “expressar livremente a sua singularidade, serem reconhecidas e valorizadas, sem medo, julgamentos ou discriminações”, afirmou Luísa Bernardes, co-fundadora da iniciativa Mulheres Incomuns, mencionando as barreiras e dificuldades que se colocam às mulheres no acesso ao rendimento e a cargos de liderança.