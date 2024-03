Impactos da central solar de Vialonga geram preocupação

Não é garantido que a população da Fonte Santa, em Vialonga, não venha a sofrer impactos com a instalação da nova Central Solar de Vialonga (CSV) na aldeia de Santa Cruz, à qual a Câmara de Vila Franca de Xira deu agora luz verde para a sua instalação. O alerta é deixado pela associação ambientalista Zero na fase de consulta pública prévia à aprovação do projecto, que prevê a colocação de mais de 63 mil módulos fotovoltaicos numa área total a rondar os 62 hectares que abrangem Vialonga e parte do concelho de Loures.

A Zero avisa que no estudo de impacto ambiental há aspectos vagos a que não é dado um enfoque directo, como a degradação da área envolvente e de que forma os impactos paisagísticos de magnitude moderada previstos para o local serão minimizados com as medidas de recuperação das áreas intervencionadas.