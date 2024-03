Juventude Almansor: conquistar medalhas com dedicação e disciplina

Juventude Desportiva Almansor continua a apostar na formação e esta época já arrecadou 10 títulos regionais em atletismo. Atletas treinam todos os dias para superar recordes e garantir as melhores marcas para estarem no topo a nível nacional. O clube, fundado em 2006, tem nesta época 55 atletas federados e mais quatro que começaram a treinar recentemente.

Os atletas do Juventude Desportiva Almansor (JDA), de Benavente, continuam a destacar-se nas provas a nível regional e nacional de atletismo. Os treinos exigentes, a dedicação à modalidade e o foco nos objectivos têm levado os desportistas cada vez mais longe. O clube, fundado em 2006, tem nesta época 55 atletas federados e mais quatro que começaram a treinar recentemente.

No ano passado o JDA alcançou cerca de 30 títulos regionais e este ano já vai com 10. Um deles foi conquistado por Rafael Pereira, 20 anos, que venceu o Campeonato Regional de Lançamentos Longos, no lançamento do disco.