Relatório sobre o que querem os jovens de Torres Novas apresentado em Abril

O que querem, que preocupações têm e que soluções apresentam os jovens do concelho de Torres Novas. Estas são algumas das questões respondidas no diagnóstico elaborado pelo Movimento Novas Raízes que vai ser apresentado a 13 de Abril.

O Movimento Novas Raízes vai apresentar os resultados do Diagnóstico Jovem Torres Novas e simultaneamente debater o futuro da juventude naquele concelho. A iniciativa vai decorrer no sábado, 13 de Abril, pelas 16h00, nos antigos Paços do Concelho, em Torres Novas.

Este diagnóstico, lê-se em comunicado, resulta de uma auscultação a alunos do ensino secundário no ano lectivo 2022/2023, no qual o movimento interrogou os jovens sobre a sua percepção relativa a temas relevantes para o seu futuro e a sua visão sobre a qualidade de vida no concelho.

De acordo com o movimento, a falta de oportunidades de trabalho competitivas, a sustentabilidade ambiental e a segurança são algumas das preocupações mais referidas, sendo necessário perceber melhor a perspectiva dos jovens em tópicos que os afectam directamente, ouvindo também as suas propostas e ideias para um concelho mais desenvolvido e sustentável.

“Acreditamos que as cidades do futuro são espaços colaborativos, onde os cidadãos participam activamente nas várias dimensões do quotidiano. Através deste diagnóstico, o movimento procura realçar as principais inquietações necessidades das novas gerações, promovendo uma discussão pública sobre o tema”, refere o Novas Raízes, fundado em 2021 por um conjunto de jovens com o objectivo de sensibilizar e mobilizar a juventude para uma participação mais activa. Este é o quarto projecto apresentado pelo movimento após o Programa de Apoio ao Estudo, as Quartas Universitárias e o Passaporte das Festas de Verão.