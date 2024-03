Bombeiros do Sardoal colaboram com município em tarefas que vão para além do socorro

Na última reunião de câmara do Sardoal, o vereador Pedro Duque (PS) disse ter conhecimento de que elementos dos Bombeiros Municipais do Sardoal têm desenvolvido um conjunto de funções complementares, além das operações de socorro e emergência. A abertura da capela do município e as medições técnicas da Barragem da Lapa foram as duas principais tarefas apontadas pelo autarca socialista. Pedro Duque questionou o executivo sobre a viabilidade de manter as tarefas adicionais sem comprometer as tarefas principais da corporação e colocar em causa a resposta à população.

Na resposta, Miguel Borges, presidente da Câmara do Sardoal, esclareceu que se trata de uma opção de gestão dos recursos humanos do município. O autarca garantiu que a medida não compromete as funções de emergência e socorro uma vez que quem o faz tem disponibilidade horária para isso. “Os bombeiros estão de serviço e, felizmente, a maior parte do tempo estão disponíveis. A abertura da capela demora, por exemplo, três minutos. Obviamente, se houver situações de emergência ou socorro devem ser prioritárias e o serviço não é feito”, explica o presidente. Serem bombeiros a realizar as medições técnicas na Barragem da Lapa, segundo Miguel Borges, é uma tarefa enquadrada no âmbito da protecção civil que visa o acompanhamento técnico da barragem.