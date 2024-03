Casas da falida Promocasa passam para as mãos da Câmara de VFX

Já é oficial: a Câmara de Vila Franca de Xira assinou a escritura de compra e venda de 129 fracções de bairros de habitação social construídos pela insolvente cooperativa Promocasa, num negócio fixado nos dois milhões e 869 mil euros. A escritura foi assinada a 21 de Março pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que lembrou que a compra das habitações visa garantir, acima de tudo, “que este importante património habitacional não caia em mãos especuladoras e continue a cumprir o seu papel social”.

A compra foi apoiada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) sendo que dois milhões e 647 mil euros foram pagos pelo Estado no âmbito do programa 1º Direito, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. São, ao todo, 22 fracções no Bairro dos Avieiros, 27 fracções no Bairro da Pedra Furada, 42 fracções no Bairro do Bom Retiro e 38 no Bairro dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria.

O município vai também passar um cheque de 221 mil euros para comprar quatro imóveis comerciais e de serviços nesses bairros: dois no bairro dos Avieiros em Vila Franca de Xira, um no bairro da Pedra Furada e outro no Bom Retiro. Segundo o município, estas quatro fracções de comércio e serviços podem ser concessionadas ou arrendadas no âmbito da promoção do comércio local tradicional e de proximidade ou usadas para instalar serviços públicos.

A expectativa dos moradores é que agora o município possa finalmente realizar as obras de conservação e reabilitação que se impõem em muitas das habitações. Um exemplo disso é a reparação do elevador de acesso ao prédio do bairro da Pedra Furada que há mais de uma década está desactivado. Mas também são preocupações, como O MIRANTE já deu nota, as casas do Bairro dos Avieiros em VFX, onde defeitos na construção levam a que as habitações tenham infiltrações permanentes e chega mesmo a chover no interior, causando bolores e paredes a desfazer-se.

Fernando Paulo Ferreira já havia prometido em reunião de câmara, em Dezembro do ano passado, que a partir do momento em que se efectuasse a transferência de propriedade as obras teriam condições para avançar.