Agrupamento Marcelino Mesquita do Cartaxo completou 20 anos ao serviço do ensino

O director do agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, com o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, durante a sessão do 20º aniversário do agrupamento

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo assinalou duas décadas ao serviço do ensino na terça-feira, 12 de Março. Proporcionar felicidade aos alunos através de uma oferta educativa alargada, que vai desde o ensino regular aos cursos CEF, PIEF, profissionais, unidades de Educação Especial e Qualifica, é a missão do agrupamento que pensa numa escola para todos e que “dê mundo aos alunos” através de intercâmbios e de um ensino profissional ligado à comunidade.

O director Jorge Tavares, que está há 19 anos à frente do agrupamento, explica que os resultados são uma parte do trabalho e que este “não é mais um ano, mas sim um ano mais para dar felicidade”. Revela que tem mais um ano de mandato e que se vai recandidatar para o último. A Escola Secundária do Cartaxo, que sofreu obras de requalificação no ano passado e pertence ao agrupamento desde 2012, foi considerada a melhor escola do distrito em matéria de exames nacionais em 2023 e 2017. No ensino profissional surgiu na segunda posição a nível nacional em 2020 e em primeiro no distrito.

Jorge Tavares explica que o agrupamento tem acolhido muitos alunos estrangeiros, essencialmente brasileiros, a quem procura dar respostas iguais, não esquecendo a área social. “A oferta de crescimento humano ao nosso lado é tão grande que não precisamos de ir para longe”, conclui.