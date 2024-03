Novo presidente dos Bombeiros Torrejanos quer pacificar associação

A nova direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT) tomou posse na tarde de quinta-feira, 21 de Março, para completar o mandato de 2023/2025 que a anterior direcção suspendeu em Fevereiro, ao ter apresentado a demissão em bloco, precipitando eleições antecipadas. A lista de Gonçalo Pereira, que sucede a Nuno Cruz na presidência da associação, foi eleita com 76% dos votos.

Já depois de ter sido empossado presidente Gonçalo Pereira garantiu, no seu discurso, “trabalho e dedicação” para “honrar a confiança que depositaram” na direcção que lidera, acrescentando que vão manter as relações existentes com as diversas entidades com que trabalham, “tentando sempre que possível melhorar a sinergia”. O novo presidente agradeceu aos sócios que participaram activamente nas eleições, destacando a “esmagadora vitória” alcançada perante a lista concorrente liderada por Nuno Cruz, que assistiu à tomada de posse.

O novo dirigente elogiou ainda a forma cívica como os membros da direcção cessante enfrentaram o processo eleitoral, reconhecendo e agradecendo a contribuição de todos os que desempenharam funções nos diferentes órgãos sociais, comando e corpo de bombeiros, contribuindo para a construção “deste tão grande património”. Assim como, sublinhou, o apoio “inexcedível” da Câmara de Torres Novas, fundamental para o crescimento da associação. “Contamos com todos para devolver a paz e a tranquilidade a tão nobre associação”, concluiu.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, destacou a importância do trabalho voluntário e dedicado prestado pela associação ao longo dos anos, agradecendo a todas as direcções anteriores pelo compromisso e serviço à comunidade. Sobre o apoio do município à associação, o autarca disse que não faz mais do que a sua “obrigação”, realçando a honra e orgulho que sente pela associação, tal como a população de Torres Novas. “Tenho a certeza de que esta nova direcção, como as anteriores, irá enobrecer a associação, procurar cada vez mais que tenha todos os meios disponíveis a bem da nossa cidade, concelho, região e do país”, frisou.

Pedro Ferreira concluiu felicitando a nova direcção e agradecendo à direcção cessante “pelo tempo que cá esteve e pela forma como colaborou com a câmara”. Arnaldo Santos, presidente da mesa da assembleia-geral que se prepara para enfrentar uma votação que tem como objectivo a sua destituição (ver outro texto nesta página) desejou as maiores felicidades e o maior êxito no desempenho da direcção que assumiram.

A nova direcção

Da nova direcção fazem ainda parte Luís Martins, no lugar de vice-presidente, e no de tesoureiro está Elisabete Caleiro. Luís Pereira, Luís Rosa e Carlos Silva são, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro secretários. Como vogais a nova direcção tem Filipa Cardoso, Nuno Nunes e Miguel Delgado. Como vogais suplentes estão Luzia Serigado, Ana Braz e Manuel Júnior.