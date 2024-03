Promotores do projecto de Santarém querem avançar com aeroporto complementar a Lisboa

O consórcio Magellan 500 emitiu na manhã de sexta-feira, 22 de Março, um comunicado onde reafirma que mantém o objectivo de avançar rapidamente com o projecto de construção de um aeroporto na zona de Santarém, “que responda rapidamente às necessidades de mobilidade aérea do país”.

“É nossa decisão trabalhar com o próximo Governo de Portugal, bem como com as entidades competentes – incluindo a ANAC, NAV, Força Aérea Portuguesa e restantes entidades nacionais, regionais e locais - na sua concretização, incluindo a resolução dos aspectos técnicos comuns a qualquer projecto de aeroporto”, refere o consórcio privado que tem tido Carlos Brazão como principal rosto.

No mesmo comunicado, é referido que o trabalho conjunto desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos com consultores internacionais de referência e entidades nacionais deixa os promotores “plenamente confiantes que o projecto Magellan 500 é viável e responde às necessidades de capacidade aeroportuária na região de Lisboa, no curto e no longo prazo”.

O consórcio Magellan 500 enfatiza ainda que “a possibilidade de concretização de um aeroporto na região de Santarém acaba de ser reconhecida como viável no Relatório da Comissão Técnica Independente relativo à análise estratégica e multidisciplinar do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa”.

Solução Santarém é escalável até aos 80 milhões de passageiros

Na semana anterior o consórcio Magellan 500, promotor do projecto do aeroporto de Santarém, tinha defendido que esta solução não é apenas complementar, uma vez que a sua capacidade “é escalável” até mais de 80 milhões de passageiros, sem impactar Monte Real. “O consórcio Magellan 500 valoriza a revisão da análise da estratégia efectuada pela Comissão Técnica Independente (CTI), que reconhece o aeroporto de Santarém como uma solução viável”, apontou, em comunicado.

A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) do novo aeroporto havia dito que o projecto de Santarém nunca foi descartado, mas, segundo informações da NAV e da Força Aérea, não pode ser centro de conexão (‘hub’) intercontinental. O consórcio questionou as limitações de tráfego aéreo que foram apontadas, tendo em conta o trabalho com a NAV (Navegação Aérea) Portugal e o apoio de consultores internacionais, “que resultou na identificação de soluções que estão em linha com as melhores práticas da indústria”.

O Magellan 500 estranhou que a CTI tenha feito um pedido de ofício à Força Aérea, que parece “não levar cabalmente em conta as soluções apresentadas”, e que não tenha feito um pedido semelhante para outros projectos, dando assim “mais um evidente sinal de discriminação relativamente ao projecto de Santarém”.

Neste sentido, reiterou que a opção Santarém não implica relocalizações de unidades militares e permite evitar perturbações ao sistema militar. “O consórcio Magellan 500 continuará empenhado em trabalhar conjuntamente com o próximo Governo e com as autoridades competentes, mormente NAV e FAP, para esclarecer e continuar a afinar as soluções escaláveis de navegação aérea do futuro aeroporto de Santarém estando já a reunir uma equipa reforçada de especialistas para o efeito”, concluiu.

A coordenadora da CTI explicou que a comissão decidiu diferenciar no relatório final uma solução “potencialmente de mais curto prazo”, de acordo com os tempos apresentados pelos promotores do projecto, em que Santarém tem uma pista que pode ajudar a descongestionar o Aeroporto Humberto Delgado, mas com um menor número de movimentos do que Lisboa.