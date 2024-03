Tomar vai reabilitar casas para ajudar a reconstruir vidas

A Câmara Municipal de Tomar assinou um protocolo com a Associação Just a Change, um projecto sem fins lucrativos que reabilita casas de pessoas carenciadas. O executivo municipal aprovou em reunião de câmara por unanimidade a implementação do projecto “Reabilitar Casas e Reconstruir Vidas”. A parceria tem como objectivo melhorar as condições de habitabilidade de agregados familiares carenciados, diminuindo e prevenindo situações de vulnerabilidade social. O protocolo prevê a reabilitação de habitações próprias permanentes que estejam degradadas em lugares dignos para viver, em que o proprietário não tenha possibilidade de realizar as intervenções necessárias.

O levantamento das habitações que vão ser reabilitadas já se iniciou, baseando-se em sinalizações dos parceiros da Rede Social e análises da sua exequibilidade, segundo um comunicado do município. As obras vão decorrer no próximo Verão.

A Associação Just a Change já ajudou mais de cinco mil beneficiários desde 2010, o que se traduz em mais de 350 casas e 100 instituições, através de parcerias com diversas entidades públicas e privadas e mais de sete mil voluntários nacionais e internacionais. A Just a Change recebe voluntários de todas as idades, mas o público-alvo são estudantes que, durante o Verão, podem participar em obras por todo o país pelo período de 15 dias.