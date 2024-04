Assaltantes roubam ouro da Igreja Matriz da Golegã

A Igreja Matriz da Golegã foi assaltada e a situação foi detectada quando se iniciava a preparação do templo para as cerimónias da Páscoa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Igreja Matriz da Golegã foi assaltada e a situação foi detectada quando se iniciava a preparação do templo para as cerimónias da Páscoa. Os assaltantes chegaram ao cofre da sacristia e roubaram objectos em ouro como fios e brincos entregues à igreja em contexto de promessas. As autoridades estão a investigar a situação.

Notícia em desenvolvimento.