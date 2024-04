Grémio Povoense conquistou vitórias nos prémios de teatro de Vila Franca de Xira

Nos prémios de teatro amador “Mário Rui Gonçalves” deste ano em Vila Franca de Xira, só o Grémio Dramático Povoense, da Póvoa de Santa Iria, conseguiu obter vitórias em três das sete categorias. Os restantes prémios foram arrebatados por estruturas da Área Metropolitana de Lisboa.

Nesta 10ª edição dos prémios de teatro amador participaram 12 grupos de teatro amador, sediados na Área Metropolitana de Lisboa. O júri, composto por Paulo Renato Rodrigues, José Manuel Castanheira, Guilherme Filipe, Catarina Romão Gonçalves e Rita Lello, deu o prémio principal - de 2.500 euros - ao espectáculo “O Servidor de Dois Amos”, apresentado pelo Grupo de Teatro do Instituto Superior Técnico (GTIST). É uma obra com texto de Carlo Goldoni e encenação de Pedro Gil. Já o Grémio Dramático Povoense recebeu prémios nas áreas de melhor sonoplastia, melhor guarda roupa e melhor interpretação feminina, de Kaddy Xavier, na peça “Num corte de asas”, ex-aequo com Inês Silva do GTIST. Tudo o resto foi para o GTIST: melhor luminotecnia, melhor cenografia, interpretação masculina e melhor encenação. A entrega dos prémios aconteceu a 24 de Março no Museu do Neo-Realismo. Instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira em 2014, o prémio não só reconhece o talento dos grupos de teatro amador, mas também presta homenagem ao encenador e actor Mário Rui Gonçalves, cujo legado artístico deixou uma marca indelével no concelho.