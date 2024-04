Prisão preventiva para homem que violou e mutilou mulher em Tomar

O suspeito de violar, espancar, rapar o cabelo, arrancar sobrancelhas e pestanas, e cortar um dedo com uma tesoura de poda à sua companheira de 42 anos, no concelho de Tomar, ficou em prisão preventiva por decisão do Tribunal de Santarém, depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial, no dia 20 de Março. A vítima, cabeleireira de profissão com estabelecimento em Tomar, esteve vários dias internada no Hospital de São José, em Lisboa, onde foi sujeita a uma cirurgia de reconstrução ao dedo.

Ao que foi possível apurar, o homem terá violado a mulher no carro em que ambos se deslocaram para um passeio junto à barragem da Albufeira de Castelo de Bode, a 17 de Março. Já na casa onde residiam em união de facto, em Paialvo, o suspeito de 44 anos terá amarrado a mulher à cama para lhe rapar o cabelo, arrancar pestanas e sobrancelhas e cortar o dedo que a cabeleireira utilizava no seu trabalho para segurar na tesoura de corte.

Após a vítima ter conseguido pedir auxílio, o suspeito acabou interceptado e detido pela GNR que passou depois o caso para a Polícia Judiciária. Com antecedentes criminais por violência doméstica e uma pena suspensa, o detido cumpre a medida de coacção no Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha.

Incapacitar a vítima para o trabalho

O crime chocou Paialvo e Tomar, onde a vítima exerce a sua profissão. Fontes próximas acreditam que o suspeito quis não só agredi-la com violência como humilhá-la ao retirar-lhe os seus traços de feminilidade e incapacitá-la para o trabalho que exerce há vários anos ao cortar-lhe um dedo, para que assim ficasse financeiramente dependente dele.

“Arrancou-lhe todos os traços femininos que ela tem, sabendo que ela trabalha na área da beleza e a imagem é importante. Este caso ultrapassa todos os limites da maldade”, lê-se numa mensagem de uma colega de trabalho partilhada nas redes sociais.