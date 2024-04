Requalificação do Mercado de Riachos avança para fase de projecto

Para o presidente da Junta de Riachos, a obra vai trazer melhorias significativas aos clientes e vendedores do mercado que actualmente trabalham sem condições.

A tão aguardada requalificação do Mercado de Riachos, que funciona num edifício localizado na Rua dos Cingeleiros, adquirido pela Câmara de Torres Novas em 2020 pela quantia de 65 mil euros, vai finalmente avançar. A elaboração do projecto foi recentemente adjudicada a uma empresa externa à qual foram transmitidas as ideias, quer dos técnicos municipais quer da Junta de Riachos, acerca do que se pretende para o edifício.

“Vai ser um equipamento à medida das necessidades da população de Riachos. Na casa onde esteve a sede da junta de freguesia vai ser feita a parte do mercadinho com bancas de frutas e legumes, que terá todas as condições. A parte exterior vai funcionar como espaço multiusos. Coberto com lonas servirá para acolher eventos diversos como feiras de artesanato, concertos, exposições e festivais do racho”, disse a O MIRANTE o presidente da Junta de Riachos, António Júlio Pereira Jorge.

Para Pereira Jorge esta obra, há muito aguardada pela população e junta de freguesia, vai trazer melhorias significativas para os vendedores do mercado que hoje trabalham “sem o mínimo de condições de higiene e salubridade”, assim como para os clientes que o frequentam.

O antigo Mercado de Riachos, que apresenta uma área total de 850 m2, área coberta de 400 m2 e área descoberta de 450 m2, foi adquirido pelo município à empresa Casa Agrícola Antunes Barroso, Lda, em Outubro de 2020.