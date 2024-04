SMAS de Vila Franca de Xira celebraram Dia Mundial da Água

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira assinalaram o Dia Mundial da Água com uma acção de sensibilização em todo o concelho entre os dias 20 e 22 de Março.

Sobre rodas, com aguadeiros e com a mascote dos SMAS de VFX, chamado “Ciclo”, os serviços estiveram próximo da comunidade a sensibilizá-la sobre a importância do uso responsável da água, da sua conservação e da sua poupança. “Procedemos à oferta de redutores de caudal para instalação nas torneiras. Uma ferramenta simples, eficaz e fácil de instalar que tem como objectivo reduzir o desperdício de água sem comprometer a qualidade de vida”, explicam os serviços municipalizados. O arranque da campanha no concelho de Vila Franca de Xira contou com a presença da Administração dos SMAS de Vila Franca de Xira, bem como no seu encerramento a 22 de Março.

Ao longo dos 3 dias os SMAS também se associaram a algumas iniciativas promovidas pelas juntas de freguesia, incluindo a acção “Agasalhar Árvores”, que assinalou o Dia Mundial da Árvore em Vila Franca de Xira, a 21 de Março e na iniciativa “Caça aos ovos da Páscoa”, promovida pela Junta de Freguesia de Vialonga.