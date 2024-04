Alteração a alvará da Quinta da Ponte em consulta pública

partilhe no Facebook

Está aberto, durante um prazo de 15 dias, a consulta pública à sexta alteração proposta ao alvará da Quinta da Ponte na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. Em apreciação pela comunidade está uma proposta de união de dois lotes, números 344 e 345, a pedido do proprietário, para construção de uma moradia com piso térreo. A proposta de submissão da alteração do alvará para consulta pública foi aprovada na última reunião de câmara.