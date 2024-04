Junta de Vila Franca de Xira celebra Abril com poesia e música

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril com uma série de actividades dirigidas a toda a população. A agenda arranca com um serão poético “Versos livres”, evocando o Dia da Poesia e inaugurando Abril. A população é convidada a ler os seus poemas ou os de outros poetas na quinta-feira, 4 de Abril, às 21h00, no auditório da junta de freguesia.

No sábado, 6 de Abril, a junta de freguesia convida a população para a inauguração da Rua José Fidalgo Gonçalves, junto à Escola de À-dos-Bispos, às 11h00. Uma forma de distinguir e preservar a memória do ex-presidente da junta, falecido em 2021 aos 67 anos. José Fidalgo abandonou a política para se dedicar ao cargo de professor e investigador do Instituto Superior de Educação e Ciências. Na mesma ocasião ficará inaugurada a Rua Ricardo Borges Viegas e Rua Alípio António Diogo da Silva. No mesmo dia, às 16h00, realiza-se o recital de poesia e música ao vivo "Mar, (além) Mar", com o grupo musical “Até à Raiz”, composto por David Maciel, Eduardo Abrantes, Francisca Patrício, José Baião, no auditório da junta de freguesia.