10 milhões para empresa acusada de prestar mau serviço em Azambuja

Socialistas que governam o município com o apoio da CDU aprovaram adjudicação da recolha de lixo à empresa que o faz há 20 anos no concelho, ainda que debaixo de constantes reclamações.

Os socialistas na Câmara de Azambuja, com o apoio da CDU, aprovaram a adjudicação da prestação de serviços para a recolha de resíduos, monos e lavagem de contentores à Ecoambiente – Serviços e Meio Ambiente, S.A. O serviço foi adjudicado por mais oito anos e pelo valor de 9,9 milhões de euros (mais IVA) à empresa que presta esse serviço no concelho há 20 anos e que tem sido alvo de duras críticas, de autarcas e população devido a falhas no serviço prestado.

O PSD votou contra a proposta argumentando que a prestação de serviços para a recolha de lixo, que é um dos “grandes problemas do concelho”, poderia ter sido resolvida neste concurso público mas que, ao invés, se vão adjudicar os trabalhos à empresa que “presta um mau serviço à população”.