Alunos regressaram à Escola Básica e Secundária do Tramagal após obras profundas de requalificação

Cerca de uma centena de alunos da Escola Básica e Secundária de Tramagal, concelho de Abrantes, regressaram, na terça-feira, 2 de Abril, às aulas naquele equipamento educativo depois de obras profundas de requalificação. “Após uma intervenção de requalificação e modernização das instalações as portas da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira, em Tramagal, voltaram a abrir para receber alunos, professores e auxiliares de acção educativa”, indicou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, em nota de imprensa.

Quase 40 anos depois de ter sido inaugurado o estabelecimento foi alvo da primeira grande empreitada de requalificação, um investimento na ordem de um milhão de euros, com um apoio comunitário de 85% no âmbito de uma candidatura ao Programa Operacional do Centro com um prazo de execução de 180 dias (seis meses), mas que se estendeu no tempo. Segundo o presidente do município, esta intervenção na Escola do Tramagal fecha o ciclo de valorização do parque escolar do concelho após a requalificação da Escola de Alvega.

“Esta era uma intervenção urgente na Escola do Tramagal e conseguimos abrir a escola à comunidade educativa”, declarou Manuel Valamatos, pedindo desculpas pelo atraso das obras e explicou que foram feitas intervenções que não estavam previstas inicialmente, para a melhoria da escola. O autarca indicou que nas próximas três semanas ainda haverá a realização de trabalhos no interior da escola” e que é intenção do município de Abrantes fazer um campo de relva sintética para que o mesmo fique disponível para a comunidade fora do tempo lectivo.

A obra teve início a 18 de Julho do ano passado e, quando se constatou que não seria possível o ano lectivo arrancar naquele equipamento educativo, por via dos trabalhos em curso, a autarquia e a direcção do Agrupamento de Escolas foram à procura de espaços alternativos para os cerca de 100 alunos iniciarem as aulas.

“Houve uma disfuncionalidade da obra e conseguimos, em entreajuda com a ARTRAM (Associação de Reformados de Tramagal) e com outras instituições, como a escola e a junta de freguesia, encontrar uma solução para a recolocação da escola no primeiro período [lectivo] em espaços que se tornaram importantes. Após 40 anos de falta de intervenção, acho que vamos conseguir colocar a escola, do ponto de vista das infraestruturas, com as exigências dos dias de hoje e reforçar o posicionamento da escola de Tramagal” no contexto educativo concelhio, disse Valamatos, tendo indicado que Abrantes conseguiu “inverter nos últimos dois anos um ciclo de duas décadas” de perda de alunos.

A empreitada de requalificação e modernização da escola previa trabalhos nos quatro blocos, com a requalificação de 11 salas de aula, 16 salas de actividades, três laboratórios, um auditório, uma sala de professores, a biblioteca, copa, duas cozinhas e dois refeitórios, a par de pavimentos, condições de acessibilidade, caixilharias e pinturas, bem como retirada das coberturas com fibras de amianto num espaço em que as infraestruturas estão degradadas e desadequadas ou são insuficientes e inexistentes.

A Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira, que já teve quase 600 alunos e hoje tem menos de 100, pertence ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes e oferece, além do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, o ensino secundário, com oferta formativa de cursos profissionais que possibilitam o prosseguimento de estudos no ensino superior ou em cursos de especialização tecnológica.