Deolinda Maria de Foros de Salvaterra fez 105 anos no Dia do Pai

Deolinda Maria, de Foros de Salvaterra, completou 105 anos a 19 de Março, o Dia do Pai, e é provavelmente a mais velha do concelho de Salvaterra de Magos. O segredo da sua longevidade está na forma como encara a vida, com garra e um sorriso. Trabalhou no campo e chegou a andar grávida na seara do arroz com água pela cintura. Está lúcida, levanta-se sozinha e só precisa de ajuda para a higiene pessoal. Tem duas filhas, Joaquina e Adelaide, de 84 e 76 anos, com quem vive, e duas netas e dois bisnetos que são a sua alegria.

Trabalhou no campo até por volta dos 70 anos e com 90 anos ainda plantou batatas à sachola. Muitos dias não ia a casa e dormia ao relento, chegando a comer pão de milho com bolor, relata. Não havia televisão e o entretém era dançar ao som da concertina em bailes. José, o marido, faleceu há mais de 30 anos mas recorda-o com o amor de sempre. Conheceu-o num dia em que andava a cortar erva perto da casa da mãe. José, que atravessava a estrada, iniciou conversa e logo se apaixonou. Tinha uma “camarada” a quem contava tudo, uma lealdade que defende já não existir. “Não se pode confiar em ninguém”, aponta.

Natércia Oliveira, a neta, vê em Deolinda um exemplo de vida e descreve-a como extremamente inteligente, apesar de não ter tido oportunidade de aprender a ler e escrever. A mãe de Natércia, Adelaide, afirma que há alturas em que Deolinda parece “uma rapariga nova” e que ninguém diria que tem 105 anos.