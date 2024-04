Faltam auxiliares em escola e jardim-de-infância de Vialonga

Os pais da Escola EB1/JI Quinta das Índias, em Vialonga, estão preocupados com a segurança das crianças por causa da falta de assistentes operacionais. Das doze trabalhadoras não docentes três continuam de baixa médica. A situação foi agravada pela falta de uma educadora de infância e uma assistente operacional com funções de auxiliar de acção educativa da mesma sala.

Numa escola que tem 159 alunos do 1º ciclo e três salas de jardim-de-infância os pais dizem que os rácios não podem estar a ser cumpridos. Ana Margarida Carvalho, representante dos encarregados de educação da turma do 1ºA e que tem um filho com necessidades educativas, já tinha levantado o problema através de e-mail enviado ao Ministério da Educação, Agrupamento de Escolas de Vialonga e Câmara de Vila Franca de Xira, mas sem resposta.