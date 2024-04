Nersant hipoteca pavilhão ao ex-presidente que emprestou dinheiro em condições insólitas

A escritura da hipoteca valida esses empréstimos e deixa a associação com mais um ónus na sua difícil situação financeira para a qual contribuiu Domingos Chambel e a ter de pagar juros de mora se não liquidar os 317 mil euros no prazo.

A Associação Empresarial da Região de Santarém - Nersant tinha até quarta-feira, 3 de Abril, para pagar 317 mil euros ao anterior presidente da direcção, Domingos Chambel. O dinheiro foi emprestado pelo empresário que agora é presidente da assembleia-geral da associação em três transferências em Dezembro de 2022, em Abril de 2023 e em Outubro de 2023 e eram para pagar no prazo de 90 dias a contar de 3 de Outubro, que foi alargado por mais 90 dias, que vencem esta quarta-feira, 3 de Abril. Os empréstimos serviram para evitar o colapso financeiro da associação que vive com grandes dificuldades financeiras para as quais contribuiu a gestão do próprio ex-presidente.

Se a dívida não for paga a associação, que só tem dinheiro para salários para dois meses, vai ter uma situação ainda mais difícil. É que o não pagamento implica o encargo de uma taxa de 4% sobre a quantia em atraso até integral pagamento. E a hipoteca só será levantada quando a dívida estiver paga na totalidade.

O curioso neste caso é que só no final de Janeiro deste ano de 2024, cerca de cinco meses após Domingos Chambel ter sido substituído no cargo de presidente da direcção por Pedroso Leal, é que foi feita a favor de Chambel a hipoteca do pavilhão da associação para garantia do pagamento da dívida. A escritura da hipoteca voluntária é assinada por Pedroso Leal e pelo seu vice-presidente da direcção, Manuel Bartolomeu, que atestam os empréstimos, dois deles, no total de 217 mil euros, feitos ainda antes de serem eleitos. A alienação de património é uma competência da direcção, mas carece de autorização do conselho geral. No entanto a escritura de hipoteca não menciona ter havido essa autorização prévia.

Na última assembleia-geral da associação o ex-presidente deu a entender que os empréstimos não honoravam a entidade, mas de facto não é assim, já que são exigidos à Nersant juros de mora e o pagamento de despesas com honorários, escrituras, registos prediais, incluindo o seu cancelamento, bem como as despesas que em caso de incumprimento Domingos Chambel tenha de fazer para reaver o crédito, incluindo despesas com advogados, custas judiciais e quaisquer outras relacionadas com o incumprimento.

Na assembleia-geral de 20 de Março para falar da situação da Nersant, em que não foi votada qualquer medida, à excepção de um voto de confiança na direcção metido a martelo quase no final, Pedroso Leal disse por várias vezes que esta direcção estava a trabalhar com transparência, desvalorizando as notícias de O MIRANTE sobre a difícil situação da associação. Apesar de a questão do empréstimo ter sido levantada por um associado as explicações foram vagas, escondendo-se que havia uma hipoteca nem que o incumprimento implicava o pagamento de juros.

A Nersant tem sede em Torres Novas mas a escritura foi feita em Abrantes onde Domingos Chambel reside e é empresário.