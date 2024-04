Os locais onde passa o Rally Raid Portugal no distrito de Santarém

Os concelhos de Mação, Abrantes, Chamusca, Almeirim, Salvaterra de Magos e Coruche fazem parte do mapa do Rally Raid Portugal, terceira prova do mundial de todo-o-terreno. A passagem pelos concelhos dá-se esta sexta-feira, 5 de Abril, a partir das 08h00 da manhã

O Rally Raid Portugal, terceira prova do mundial de todo-o-terreno e a única disputada em solo europeu, tem passagem pelos concelhos de Mação, Abrantes, Chamusca, Almeirim, Salvaterra de Magos e Coruche na sexta-feira, 5 de Abril. A prova do ACP - Automóvel Club de Portugal também é pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, liderado pelo campeão em título Tiago Reis, seguido de João Ramos, ambos com as Toyota Hilux T1+.

Os pontos de interesse para o público são: em Mação, na Pista da Boavista, com final junto à Escola Fixa de Trânsito (primeira moto às 11h00/primeiro automóvel às 13h45); em Abrantes, no Pego (primeiro auto 08h30/primeira moto 12h55); na Chamusca, em Ulme (primeira moto 09h10/primeiro automóvel 11h55); em Almeirim, nas bombas de combustível da Raposa (primeira moto 08h15/ primeiro auto 11h00); em Salvaterra de Magos, em Glória do Ribatejo (Rua do Fungal e Ribeira do Cocharro, com a primeira moto a passar às 08h05 e o primeiro auto às 10h50) e Granho, no spot dos Moto Pampas. Em Coruche o primeiro auto passa às 09h35 e a primeira moto às 14h00.

O mundial começou em Janeiro com o Rali Dakar, na Arábia Saudita, e prosseguiu com o Abu Dhabi Desert Challenge. O Rally Raid Portugal tem um percurso de cerca de 1000 quilómetros cronometrados, desde o vasto areal do Litoral Alentejano aos estradões de bom piso em pleno Ribatejo, sem esquecer os caminhos mais pedregosos da Extremadura espanhola. A diversidade é a grande oferta para os cinco dias do evento, que terá como base a vila de Grândola, no distrito de Setúbal.