Sofia Alves e Joaquim Salvador homenageados em Samora Correia

Luís Aleluia, Sofia Alves e Joaquim Salvador foram os três nomes do teatro homenageados no Centro Cultural de Samora Correia. O nome dos actores e da actriz foi perpetuado na calçada, à entrada do Centro Cultural, tal como em Hollywood, precisamente no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março. Um dia emotivo para os actores que não contavam com o reconhecimento da Câmara Municipal de Benavente.

Em lágrimas, Zita Aleluia, esposa do falecido Luís Aleluia, contou a O MIRANTE que o actor gostava muito de Samora Correia e cada vez que tinha um novo espectáculo fazia questão de o exibir na cidade. “Ele está muito honrado com esta homenagem e merece. Ele vinha cá, falava com as pessoas, entregava panfletos, senti-a o carinho”.

Um momento completamente inesperado e uma das homenagens mais bonitas que já recebeu na vida. Foi desta forma que Sofia Alves caracterizou o momento em que viu o seu nome na calçada. “Já tenho Samora Correia tatuada no coração. As peças mais importantes da minha vida trouxe-as aqui. É bom sentir que passo na vida das pessoas e deixo uma marca, não caibo em mim de contente”.

Joaquim Salvador, actor, encenador e dinamizador cultural do município não conteve as lágrimas perante as palmas dos convidados. Um ano de surpresas, disse, depois do prémio Personalidade do Ano Cultura atribuído por O MIRANTE, recebe a homenagem da câmara. “É estranho ver o meu nome na calçada mas é a marca de que vale a pena. É gratificante sermos reconhecidos em vida e isso dá-nos força e energia para continuar. Estou grato ao público que nos enche a sala. Sou um homem mas não passo de um miúdo pequenino e mimado e hoje fui muito mimado”.

As estrelas colocadas na calçada pretendem dignificar não só os actores mas também o teatro. Com uma corrente de público fiel, muitos dos espectáculos do Centro Cultural de Samora Correia têm lotação esgotada. Em 2022 a Câmara de Benavente homenageou a actriz Eunice Muñoz e os actores Ruy de Carvalho e Salvador Rego. Juntam-se agora os nomes de Luís Aleluia, Sofia Alves e Joaquim Salvador.