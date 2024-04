Terceira edição das Jornadas Equestres da Juventude na Golegã

As Jornadas Equestres da Juventude, na Golegã, decorrem até domingo com competições e treinos de captação de talentos

A terceira edição das Jornadas Equestres da Juventude decorre na Golegã até domingo, 7 de Abril, com várias actividades equestres direccionadas aos mais jovens, com competições e treinos de captação de talentos que se estendem. O evento foi lançado em 2022 numa parceria entre o município da Golegã e a Federação Equestre Portuguesa (FEP), sendo uma forma de afirmar a Golegã como capital do cavalo.