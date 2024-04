A história do Tiago que aos 4 anos caiu de um 3º andar em Salvaterra

O acidente aconteceu a 8 de Janeiro de 2020 quando andava a correr atrás de um gato. Caiu de uma altura de 15 metros. Quatro anos depois o menino faz uma vida normal e não sofreu graves sequelas da queda. O único senão é a família ter sido sinalizada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.

A vida da família Nunes deu uma reviravolta depois da queda do filho mais novo, Tiago, há quatro anos. Na altura com quatro anos de idade Tiago Nunes caiu do terceiro andar de um prédio onde viviam em Salvaterra de Magos. O acidente aconteceu a 8 de Janeiro de 2020 quando andava a correr atrás de um gato e galgou pelo parapeito da varanda, caindo de uma altura de 15 metros. O seu pai, que estava a arranjar uma sanita na casa-de-banho, com o barulho do berbequim não se apercebeu logo do que aconteceu e ficou muito traumatizado com a situação.