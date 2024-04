Abertas inscrições para passeio pedestre em Santo Estêvão

partilhe no Facebook

Um passeio pedestre em Vila Nova de Santo Estêvão é a proposta da Câmara Municipal de Benavente para dia 7 de Abril, e que assinala o Dia Mundial da Actividade Física. O passeio começa às 09h30, terá um percurso de 5 quilómetros, e será intercalado com zumba e “Do-in” auto-massagem. Os interessados em participar têm transporte gratuito desde as freguesias de Benavente, Barrosa, Samora Correia e Santo Estêvão. As inscrições estão abertas até dia 4 de Abril.