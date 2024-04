Abrantes disponibiliza 900 mil euros para apoiar colectividades

Verbas municipais do FinAbrantes - Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes vão chegar a 82 entidades do movimento associativo local.

A Câmara Municipal de Abrantes vai disponibilizar em 2024 mais de 900 mil euros para apoio a atividades culturais, sociais, de juventude e desportivas e investimentos de colectividades. Em comunicado, o município presidido por Manuel Jorge Valamatos (PS) indica que as medidas surgem no âmbito do programa FinAbrantes - Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes, e irão chegar a 82 instituições, num total de 191 projectos aprovados, através de protocolos assinados no dia 25 de Março, no Centro Cívico de Alferrarede Velha.

“Depositamos muita confiança no nosso tecido associativo, porque são eles o verdadeiro pulmão das nossas freguesias, aqueles que diariamente dinamizam e agitam a nossa comunidade, fazendo acontecer no desporto, na cultura, na juventude, na ação social e em tantos outros domínios”, salienta o autarca, citado na nota. Segundo Manuel Jorge Valamatos, “desde que existe o programa FinAbrantes, ano de 2012, a Câmara de Abrantes apoiou directamente as associações do concelho de Abrantes em mais de seis milhões de euros” (a verba executada entre 2012 e 2023 foi de 5,5 milhões). No âmbito do programa, indicou, a medida Investimento, na sua terceira edição, proporcionou já “apoio directo na casa de um milhão de euros” às associações.

O FinAbrantes é uma iniciativa municipal de incentivo a entidades concelhias que tem como objectivo manter e apoiar as actividades de entidades nas áreas da cultura, desporto, recreio, juventude e intervenção social, de forma regular e diversificada. Este ano foram concedidos mais de 905 mil euros a 82 associações, clubes e instituições locais para que, através dos 191 projectos aprovados, “possam continuar a dinamizar e a contribuir para uma vida mais ativa por todo o concelho”, acrescenta Manuel Jorge Valamatos.

O pacote de apoios volta a englobar uma verba de 300 mil euros proveniente da rubrica do Orçamento Participativo, que está suspenso. Para este ano verifica-se um aumento do valor global em mais de 53 mil euros em relação ao pacote anterior, crescimento verificado também ao nível das entidades apoiadas, que subiu de 78 para 82. Para o presidente da autarquia, este apoio anual “reflecte a vitalidade do movimento associativo no concelho” de Abrantes, que afirmou ser “um pilar fundamental de coesão social e do apoio aos interesses e necessidades das comunidades locais”.