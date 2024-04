Alunos da Chamusca queixam-se de falta de preparação para exames em formato digital

Os alunos do nono ano do Agrupamento de Escolas da Chamusca, assim como a associação de estudantes do estabelecimento de ensino, estão contra a falta de condições de preparação para o exame que este ano se vai realizar pela primeira vez em formato digital. O porta-voz dos alunos, Vasco Guerra, afirma que o que “preocupa é o formato ser digital, sem existência de preparação prévia”. “Claro que a minha geração quer progredir na tecnologia. É algo emocionante, eu próprio tenho o sonho de ir para a escola e, em vez de uma mala cheia de livros, levar um tablet e uma caneta. (…) Só recentemente tivemos a experiência de fazer uma equação num computador. Não foi, de todo, a melhor experiência. Enfrentei imensos contratempos. Logo no início a internet falhou impossibilitando a entrada na prova. A solução encontrada foi um dos professores partilhar a sua rede móvel comigo. Remedeia, mas não é a melhor alternativa. Além disso, é complexo escrever fórmulas matemáticas num computador e com o pouco tempo que tivemos, deixei quatro exercícios por fazer”, explica, acrescentando que não foi caso único. “Quero assegurar que, para abraçar o digital, é necessário planeamento. Isto é uma causa comum dos alunos, não podemos realizar exames sem ter a certeza de que a tecnologia não é um constrangimento”, vinca.

Para os alunos do nono ano do Agrupamento de Escolas da Chamusca as soluções passam por duas alternativas: o exame ser feito em papel e com planeamento ir implementando o digital no ensino; o exame continuar a ser feito no formato digital, mas haver mais tempo para o resolver. “Independentemente de qual seja a solução encontrada, pedimos que no próximo ano os alunos sejam preparados de melhor forma e que melhorem as condições. Ajudem-nos a sermos ouvidos. Sim ao formato digital, não à falta de condições”, conclui.