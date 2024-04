Antigo edifício dos Paços do Concelho de Alpiarça vai ser Museu da História

A Câmara de Alpiarça está em condições de avançar com a obra de reabilitação do edifício onde em tempos funcionou os paços do concelho.

A Câmara de Alpiarça está em condições de avançar com a obra de reabilitação do edifício onde em tempos funcionou os paços do concelho e que actualmente é o posto da GNR. Sónia Sanfona afirma que o projecto está pronto e falta ser aprovado em sessão camarária – o que vai acontecer em breve - para ser lançado o concurso. O objectivo é construir o Museu da História de Alpiarça. "Temos um conjunto de acervo importante mas não temos onde colocar esses documentos", explica Sónia Sanfona a O MIRANTE.

Novo quartel da GNR de Alpiarça deve estar pronto no próximo Outono

A construção do novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alpiarça deve estar concluída em meados de Setembro ou Outubro deste ano. A garantia foi dada também pela presidente da Câmara de Alpiarça a O MIRANTE após uma visita do ministro da Administração Interna cessante, José Luís Carneiro, que decorreu a 21 de Março, já com o novo primeiro-ministro, Luís Montenegro, indigitado pelo Presidente da República.

Trata-se de um investimento de cerca de 1,7 milhões de euros sendo que, segundo a autarca, a obra está a decorrer dentro dos prazos previstos. A intervenção resulta de uma parceria entre o município e o ministério. O terreno onde está a ser construído o posto, na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wesceslau, foi cedido pela câmara. O efectivo, composto por mais de duas dezenas de militares, espera há vários anos por mudanças para poder trabalhar com condições adequadas.

Em Novembro de 2022 Sónia Sanfona descrevia o centenário posto territorial como um espaço “precário que quase se tornou definitivo”, com muitos problemas de infiltrações, estruturais, ao nível das camaratas, sanitários, zona de atendimento e gabinetes. “As condições ali existentes não respeitam os mínimos exigíveis para que os militares estejam a trabalhar e possam levar a cabo a sua missão de uma forma plena”, criticou a autarca durante a assinatura do contrato interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.

A presidente da Câmara de Alpiarça destacou como vantagem do novo posto a centralidade que tem na vila uma vez que vai ficar perto da Escola Básica Professor Abel Avelino.