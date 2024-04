Cidades poluídas agravam sintomas alérgicos 

Não fui para Medicina por influência do meu pai mas desde pequena que queria ser médica. Sempre gostei de ajudar as pessoas. Gosto de fazer diferente e ver os pacientes a melhorar. Ser médico tem de ser uma vocação e um gosto porque é uma profissão em que se trabalha muito. Tenho a felicidade de poder fazer o que adoro e sempre defendi que na vida a pessoa deve procurar ter uma profissão que goste. Tenho essa sorte e é uma honra e orgulho.

A Clínica Central do Carregado foi fundada pelo meu pai, Jorge de Aguiar, há 40 anos. Como segui a profissão de médica acabei por trabalhar aqui desde o meu internato onde faço a prática clínica de Alergologia com frequência. Temos doentes de toda a região. Prestamos vários serviços médicos especializados sobretudo consultas de especialidade em áreas como dermatologia, endocrinologia, gastroenterelogia, ginecologia e obstetrícia, neurologia, nefrologia, neurologia pediátrica, oftalmologia, ortopedia, otorrrinolaringologia, psicologia, psiquiatria, urologia, terapia da fala e medicina dentária. Também temos cirurgia geral e pediátrica e geral. Somos uma clínica sólida que procura a qualidade dos clínicos para dar um serviço de excelência.