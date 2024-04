Jovens de Ourém estão cada vez mais integrados na política local

O programa “Integra-te – Jovens Autarcas”, em Ourém, pretende potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões dos jovens e as suas ideias para o futuro da sociedade. Após as diferentes fases do projecto, que decorreram nos vários estabelecimentos de ensino concelhios, os alunos acompanharam o presidente da câmara e restante executivo municipal, experienciando a realidade e as responsabilidades de um eleito local.

O projecto possibilitou a um conjunto de estudantes conhecerem a realidade e as funções de um executivo municipal, envolvendo directamente os jovens na gestão autárquica. Antes disso, os jovens do 3º Ciclo e do Ensino Secundário participaram num processo eleitoral no seu estabelecimento de ensino, onde constituíram listas (cumprindo a Lei da Paridade) e assumiram o cargo de presidente ou vereadores. As diferentes listas definiram um “programa eleitoral” com um conjunto de medidas que os jovens gostariam de implementar no território, que foram depois sufragadas em eleições nas escolas. Seguiu-se a tomada de posse das listas numa reunião pública da Câmara Municipal de Ourém e a apresentação pública dos diferentes projectos numa sessão do Conselho Municipal de Juventude.

O presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, felicitou todos os intervenientes no projecto, sublinhando que o executivo “pretende valorizar as opiniões dos jovens e as suas ideias e perspectivas, certo de que estes contributos poderão ser importantes e contribuir positivamente para o futuro do nosso território”.