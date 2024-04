Valorização ambiental da ribeira das Fontainhas na Romeira

Câmara de Santarém promoveu segunda ação de conservação do projecto Reabilitar Troço a Troço na Romeira, com plantação de mais árvores junto à linha de água.

A segunda acção de conservação do projecto municipal “Reabilitar Troço a Troço (RTT)” na Romeira decorreu junto à nascente da ribeira das Fontainhas e pretendeu assinalar o Dia Mundial da Água, que se celebra a 22 de Março. Foram plantadas árvores junto à linha de água e foi inaugurada a primeira Estação de Biodiversidade da Rota de Reabilitação de Rios, que visa relacionar a crise climática com o estado ecológico dos rios e ribeiras e assim suscitar uma reflexão sobre a imprescindibilidade da qualidade da Água Doce.

O programa contou com a participação de Nuno Russo, vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Protecção Ambiental, e de Artur Colaço, presidente da União de Freguesias da Romeira e Várzea. Nuno Russo deu os parabéns à equipa municipal e à União de Freguesias pela colaboração neste projecto, referindo que o projecto Reabilitar -Troço-a Troço, da competência da Divisão do Ambiente e Sustentabilidade do município, constitui uma marca ambiental de sustentabilidade do concelho, reconhecida e premiada a nível nacional e europeu. Um projecto que incentiva as comunidades a aproximarem-se dos rios e ribeiras e da sua biodiversidade, despertando o sentimento de pertença pelos espaços ribeirinhos reabilitados, que jácontabilizam 23 troços e seis mil metros lineares reabilitados.

FOTOS – CM Santarém