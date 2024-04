Ana Santos é cuidadora informal dos pais sem receber qualquer apoio

Ana Isabel Santos, de 49 anos, natural de Tomar, leva uma vida marcada pelo cansaço, desgaste físico e psicológico. É cuidadora informal dos pais há cerca de dois anos, mas até hoje não recebeu qualquer ajuda da Segurança Social uma vez que não reside a tempo inteiro na casa da família. “De manhã vou levantar a minha mãe e passo todo o dia com ela para a ajudar nas tarefas e dar-lhe as refeições. Simplesmente não durmo com ela porque também tenho direito a ter a minha vida individual. Por causa disso não posso receber qualquer apoio”, lamenta em conversa com O MIRANTE.

Alguns dias depois da conversa com o nosso jornal o pai de Ana Santos faleceu. Actualmente, continua a cuidar da mãe, de 77 anos, a tempo inteiro. Há vários anos que a mãe foi diagnosticada com Parkinson e desde 2015 que tem problemas de deslocação devido a um esporão calcâneo no pé. Quando já estava a recuperar, caiu e partiu o fémur, o que a tornou totalmente dependente apesar de actualmente já conseguir andar de andarilho. O pai de Ana Santos também foi diagnosticado com Parkinson há cerca de três anos e recentemente desenvolveu demência. A filha viu-se obrigada a ter de recorrer ao Centro de Dia, onde o pai passou os seus dias por não conseguir tomar conta de ambos.

No ano passado Ana Santos pediu o estatuto de cuidadora informal principal, que lhe foi recusado por não residir na mesma casa, embora passe todo o dia a cuidar da família deixando a mãe deitada numa cama com seguranças, apenas para ir dormir na sua casa. A mãe tem um relógio SOS que permite alertar a filha caso necessite de ajuda. Os preços elevados das mensalidades dos lares impossibilitam que seja uma solução, além do custo com os medicamentos e produtos de higiene como fraldas, onde gasta cerca de 200 euros por mês. “É uma vida muito cansativa e desgastante, não há feriados nem férias. Não tenho direito a estar doente”, confessa.