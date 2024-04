Centro Social Serra do Alecrim quer desenvolver trabalho na área da demência

O Centro Social Serra do Alecrim é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) localizada em Pé da Pedreira, freguesia de Alcanede. “A nossa missão é ajudar quem mais precisa”, afirma a presidente da instituição, Isabel Alves. Actualmente o Centro Social Serra do Alecrim conta com 46 funcionários, 14 voluntários que pertencem à direcção e cerca de uma centena de utentes, distribuídos pelas valências de apoio domiciliário, centro de dia, lar de idosos e creche. Entre os serviços que a instituição oferece aos seus utentes estão a distribuição de refeições, cabeleireiro, enfermagem, lavandaria, higiene habitacional, actividades de socialização, entre outras, para além de apoiar 14 famílias mensalmente com cabazes alimentares, em parceria com o Banco Alimentar.

A actual direcção quer desenvolver uma área específica para os utentes com demência que se têm intensificado a partir do período pandémico, mas a falta de meios é o grande obstáculo. “As funcionárias não estão preparadas para esta nova realidade”, explica a presidente, acrescentando que desenvolver essa área é um dos objectivos da instituição. O Centro Social Serra do Alecrim quer também colocar em curso um projecto para animar e promover o convívio nas associações locais dirigido à população idosa que está em casa com o Serviço de Apoio Domiciliário.

A sustentabilidade da instituição é apontada como a maior dificuldade. “Temos valências que dão sempre prejuízo: o apoio domiciliário tem duas equipas que trabalham ao fim-de-semana e que nunca consegui fazer acordo com a Segurança Social para subsidiar o sábado e domingo. É a instituição que suporta os custos”, refere a presidente, acrescentando que não podem aumentar o valor do serviço porque a maioria das pessoas não têm condições financeiras. “Não podemos deixar de apoiar quem precisa, a nossa missão prevalece independentemente das circunstâncias”, sublinha. A falta de voluntários que queiram pertencer à direcção da instituição é outra das grandes preocupações dos actuais órgãos sociais.