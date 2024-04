Sardoal celebra 50 anos de Abril com muitas actividades culturais

Cinema, exposições, concertos e palestras são algumas das propostas da programação comemorativa do 25 de Abril em Sardoal, onde não vão faltar também as cerimónias oficiais alusivas ao cinquentenário da Revolução dos Cravos.

A Câmara do Sardoal promove ao longo do mês várias actividades para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, com cinema, exposições, concertos, palestras, além das cerimónias oficiais, anunciou o município. O programa de comemorações do 25 de Abril em Sardoal começou no dia 3 de Abril com o ciclo de cinema “50 anos de Abril”, com a exibição de três filmes no Centro Cultural Gil Vicente: “Cravos de Abril”, “Paredes Pintadas” e “O Medo à Espreita”.

O programa comemorativo continua dia 12 de Abril, no Centro Cultural, com uma sessão dedicada a uma 'Perspetiva Histórica sobre o 25 de Abril', dinamizada pelo Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes. A exposição “50 anos do 25 de Abril - Abril é mais futuro” abre ao público em 20 de Abril, num momento que inclui a sessão “Conversas sobre Abril com um ex-preso político”, igualmente no Centro Cultural.

A Biblioteca Municipal, por sua vez, junta-se ao programa no dia 22 de Abril, com a abertura da exposição “Emigração, Exílio e Canção de Protesto”, com o Agrupamento de Escolas de Sardoal a levar ao Centro Cultural, no dia 24, a exposição “Interpretar Abril”, seguida do sarau cultural “Abril depois de Abril”.

No dia das cerimónias oficiais, e em que a Revolução dos Cravos celebra 50 anos, as bandeiras serão hasteadas às 09h00, nos Paços do Concelho, e decorrerão diversas actividades desportivas, como a Corrida da Liberdade, um ‘peddy-paper’ e um torneio interconcelhio de escolinhas de futebol, com a assembleia municipal extraordinária dedicada aos 50 anos de Abril a ter início às 15h30, no Centro Cultural.

O programa comemorativo continua em 4 de Maio, com Fernando Tordo a levar ao Centro Cultural o concerto “50 anos de Abril, parabéns a nós”, com as celebrações a encerrarem no dia 31 de Outubro, com uma palestra e uma exposição, na Biblioteca Municipal.