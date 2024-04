Utente da Cercipóvoa, Felisberto Fonseca, distribui flores por simpatia há 30 anos

Felisberto Fonseca, utente da Cercipóvoa e responsável pela jardinagem na instituição, tem um gesto especial entregando flores às comerciantes de Vialonga. Fá-lo todos os dias da semana há três décadas. Com 61 anos de idade Felisberto, quando sai da instituição, de segunda a sexta-feira, apanha flores desde o Cabo de Vialonga até ao Morgado. No percurso distribui flores pelas lojistas de rua e superfícies comerciais, sempre com a tranquilidade que o caracteriza.

Dina Alves recorda-se de Beto há três décadas quando entregava flores no café que os pais tinham na freguesia. O intuito era dizer olá a quem trabalhava. Ainda hoje sabe o nome de todas as lojistas. “Mesmo quando a porta está fechada deixa uma simples flor presa no punho da porta e sabemos que é ele. Abri a loja em 2015 e ele foi logo ter comigo e procurou o meu nome. A partir daí nunca mais se esqueceu e passa todos os dias, à mesma hora”, relata Cristina Serzedelo, lojista.

As comerciantes da vila falam de Felisberto Fonseca como uma pessoa doce e carente que já se tornou um ícone de Vialonga. Beto, como é também conhecido, vive no Cabo de Vialonga com uma irmã e tem o sonho de aparecer no jornal. Adora folhear catálogos e O MIRANTE todas as semanas. As comerciantes de Vialonga concretizam o seu desejo e prestam desta forma homenagem a um ser único.

“O Beto é menino homem, de olhar meigo e atencioso, prestável, humilde e um verdadeiro cavalheiro. O Beto é um bocadinho de todas as vialonguenses e acarinhado por todas. Merecia receber este mimo”, diz emocionada Dina Alves.