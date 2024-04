Vai nascer um miradouro para vislumbrar a Serra de Aire a partir de Torres Novas

A cidade de Torres Novas vai ganhar um miradouro na Rua Miguel Arnide, em terrenos da câmara municipal, com vista sobre a Serra de Aire, a Praça 5 de Outubro e Castelo de Torres Novas. O investimento totaliza 175 mil euros (mais IVA) e o concurso público para a execução da obra encontra-se a decorrer.

O designado Miradouro de São Pedro foi desenhado, refere a autarquia, de forma a evocar o cenário nos seus aspectos que são também traços indeléveis de Torres Novas como cidade e como concelho: o sol, a serra, o rio Almonda e o castelo. Os portões vão ter o brasão de Torres Novas e o desenho dos gradeamentos vai evocar a imagem adoptada pela câmara municipal nos seus documentos oficiais.

O projecto prevê a instalação de uma plataforma a partir do passeio, redesenhando-o naquele troço, e prolongando o espaço público até ao varandim sob a forma de uma praça dando continuidade à calçada portuguesa do passeio. A acessibilidade está garantida a pessoas com mobilidade condicionada sendo que ao centro da fachada sobre a rua a entrada é de nível, ladeada por duas escadarias.

Serão ainda instaladas bicas de água para adultos, crianças e pessoas em cadeira de rodas, dois bancos de jardim sobre uns maciços de pedra, sobrelevando as vistas de quem está sentado, dois monólitos que permitirão que as pessoas se sentem e uma grande variedade de jogos de tabuleiro. O pavimento vai contar com projectores para iluminar as superfícies dos alçados norte e sul.